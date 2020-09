Foot - Mercato

Mercato : Daniel Riolo dézingue Hatem Ben Arfa !

Publié le 19 septembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Valladolid, où son passage n’a franchement pas été marquant, Hatem Ben Arfa a de nouveau été repris de volée par Daniel Riolo.

Six petits mois en Espagne et puis s’en va ! Recruté par le Real Valladolid en janvier dernier, six mois après la fin de son expérience au Stade Rennais, Hatem Ben Arfa (33 ans) n’a finalement pas été conservé par le club espagnol. Et l’attaquant français, qui est notamment passé par l’OL, l’OM, Newcastle ou encore le PSG au fil de sa carrière, est donc en quête d’un nouveau challenge. Et sur les ondes de RMC Sport , Daniel Riolo n’a pas hésité à tacler Ben Arfa…

« Même pas respectueux pour le haut niveau »