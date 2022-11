Transferts : Cristiano Ronaldo se lâche, une décision retentissante déjà prise pour son mercato ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Contraint de rester à Manchester United l’été dernier, faute de propositions intéressantes, Cristiano Ronaldo n’a pas vu sa situation s’améliorer depuis. Une frustration qui l’a poussée à dézinguer son club cette semaine dans un entretien accordé à la télévision anglaise. Le point de non-retour a visiblement été atteint entre le quintuple Ballon d’Or et la formation de Premier League, prête à frapper fort.

L’interview de Cristiano Ronaldo accordé au journaliste Piers Morgan a fait le tour du monde et risque d’avoir de lourdes conséquences pour le quintuple Ballon d’Or. Ce dernier n’a pas hésité à dire ses quatre vérités sur Manchester United, taclant les différents acteurs du club, des actionneurs aux joueurs, en passant par Erik ten Hag. « Il n’y a pas d’empathie. S'il me respecte ? Je ne le pense pas, je pense qu'il ne me respecte pas comme je le mérite. C'est ce que c'est, c'est probablement pour cela que j'ai quitté le terrain lors du match contre Tottenham. Le fait qu'il ne m'ait pas fait jouer contre City par respect ? Des excuses, je vois ça comme des excuses », a notamment lâché Cristiano Ronaldo au sujet de son entraîneur.

Manchester United sort du silence

La rupture est désormais totale entre Manchester United et sa star, qui pourrait avoir disputé son dernier match avec la formation de Premier League le 6 novembre dernier contre Aston Villa (3-1). « Manchester United a pris ce matin les mesures appropriées en réponse à la récente interview de Cristiano Ronaldo avec les médias. Nous ne ferons pas d'autres commentaires tant que ce processus n'aura pas abouti », a indiqué le club mancunien ce jeudi.

Une résiliation de contrat pour Cristiano Ronaldo ?

Manchester United ne compte pas s’arrêter là et s’apprêterait à frapper fort pour sanctionner son numéro 7. Selon The Athletic et le Daily Mail , les Red Devils chercheraient à résilier le contrat de Cristiano Ronaldo et seraient disposés à intenter une action en justice pour sceller le sort du Portugais. Une information confirmée par le journaliste Ben Jacobs.

« Erik ten Hag ne le considère plus comme un joueur de Manchester United »