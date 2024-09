Mercato : Cristiano Ronaldo se fait virer, c’est totalement validé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Assistant de Sir Alex Ferguson entre 1999 et 2001, puis d’Erik ten Hag de 2022 au mois de mai dernier, Steve McCLaren a été témoin du départ de Cristiano Ronaldo, après son deuxième passage à Manchester United. L’actuel sélectionneur de la Jamaïque estime que le technicien néerlandais a eu raison de s’attaquer au quintuple Ballon d’Or, dont le contrat avait été résilié par les Red Devils.

Revenu lors de l’été 2021, Cristiano Ronaldo avait quitté Manchester United un peu plus d’un an plus tard, en novembre 2022. À la suite d’un entretien accordé à Piers Morgan, dans lequel il avait ouvertement critiqué son entraîneur, Erik ten Hag, le contrat de l’international portugais (212 sélections) avait été résilié par les Red Devils. « Je n’ai pas de respect pour lui parce qu’il ne montre pas de respect pour moi », avait notamment déclaré Cristiano Ronaldo.

C’est annoncé, il va «rivaliser» avec Cristiano Ronaldo et Messi ! https://t.co/pbJKs2Ik0y pic.twitter.com/2UHNBweQVm — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

« Si vous ne courriez pas, vous ne jouiez pas »

Auprès du Telegraph, Steve McCLaren, adjoint d’Erik ten Hag jusqu'en mai dernier, lui qui avait également été aux côtés de Sir Alex Ferguson entre 1999 et 2001, est revenu sur cet épisode : « Je ne peux rien reprocher à l'approche de Ten Hag. Il a très bien géré la situation. J'ai dit à l'époque qu'il était l'homme de la situation. La façon dont il a géré [le départ de Cristiano] Ronaldo en est la preuve. Il est arrivé avec des critères bien définis. Des règles fixes. Une façon de jouer. Et si vous ne courriez pas, vous ne jouiez pas. Il était très strict sur ce point. Comme les Néerlandais. Il savait que c'était ce qu'il fallait. Il n'y avait pas de flexibilité, les joueurs ne pouvaient pas se soustraire à cette responsabilité. »

« Il s'est attaqué à Ronaldo, à juste titre »

« C'est ce qu'il fallait faire, sinon on ne jouait pas. Il s'est attaqué à Ronaldo, à juste titre », a ajouté Steve McCLaren. « D'autres entraîneurs ont essayé de s'adapter. Erik n'a pas jugé nécessaire de le faire. Ralf Rangnick avait essayé et cela n'avait pas vraiment fonctionné, tout comme Ole Gunnar Solskjaer. Ten Hag s'en est donc tenu à ses principes et a développé d'autres joueurs. »

« C'était la clé du succès »

Une exigence nécessaire pour un club comme Manchester United selon l’actuel sélectionneur de la Jamaïque : « C'était la clé du succès. Il n'avait pas peur de lancer des jeunes. Dans des cas comme les retards aux réunions, qui ont été bien documentés, celui des Wolves, où Marcus Rashford était arrivé une minute ou deux en retard à une réunion le jour d'un match, il l'a mis sur le banc. Il l'a mis sur le banc. Il l'a fait entrer et il a marqué le but de la victoire. Ce genre de choses est important. La discipline était importante. Les normes sont importantes. Le comportement était important. Tout le monde sait cela à propos de United. C'est ce que Ten Hag a apporté. Certains n'aimaient pas ça - c'est normal - mais il n'a jamais changé d'avis. C'est sa force. »