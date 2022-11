Mercato : Cristiano Ronaldo rêve de ce transfert, il est fixé

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo fêtera son 38ème anniversaire en février prochain. Et d’ici là, le Portugais devrait évoluer dans un nouveau club. Mais pour ce qui est de Chelsea, l’une des destinations favorites du joueur avec le PSG selon la presse italienne, un désaccord ferait rage en interne.

Cristiano Ronaldo pourrait ne pas voir son rêve se réaliser. Officiellement libre de tout contrat depuis l’annonce de résiliation de Manchester United mardi soir, le Portugais aurait un souhait précis pour son prochain club, ou plutôt deux. D’après la Gazzetta dello Sport, le Portugais aurait à coeur de rejoindre le PSG ou Chelsea cet hiver. Cependant, il se pourrait que le désir de Cristiano Ronaldo ne prenne pas forme si facilement.

Coupe du monde 2022 : Ronaldo dans la légende, le Portugal s'offre le Ghana https://t.co/OKH92aWIxD pic.twitter.com/6sL2pzgKg5 — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

Finalement, Boehly pourrait lancer un assaut pour Ronaldo, mais…

Mercredi, The Daily Telegraph expliquait que Chelsea ne serait plus vraiment dans le coup malgré un intérêt concret de Todd Boehly à la dernière intersaison pour Cristiano Ronaldo. L’objectif du co-propriétaire des Blues serait à présent de mettre la main sur deux talents du football anglais que sont Declan Rice et surtout Jude Bellingham. Néanmoins, 90min explique que la position de Todd Boehly sur le cas Cristiano Ronaldo ne serait pas si arrêtée qu’il n’y paraît. En effet, l’homme d’affaires américain n’exclurait finalement pas de lancer les grandes manoeuvres pour boucler l’arrivée de Ronaldo. Les performances de Cristiano Ronaldo au Mondial seraient même supervisées et scrutées par les décideurs de Chelsea.

…Potter ne veut pas de Ronaldo à Chelsea