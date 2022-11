Mercato : Cristiano Ronaldo le confirme, il a refusé 350M€

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo a été le centre des attentions pendant le mercato estival, moment où son nom a été lié à différents clubs jusqu’en Arabie saoudite. Un pont d’or lui a été proposé et il l’a refusé, souhaitant poursuivre à Manchester United.

Au cours du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo a beaucoup fait parler de lui et a même été annoncé aux quatre coins de l’Europe, mais pas seulement. Prêt à faire une folie sur le marché des transferts, un club d’Arabie saoudite aurait proposé un pont d’or à Ronaldo. Un package total qui lui aurait rapporté sur la durée 350M€, mais qu’il aurait refusé.

Ronaldo confirme le pont d’or offert par un club d’Arabie saoudite

Pour Piers Morgan lors d’une interview pour Talk TV, Cristiano Ronaldo a confirmé avoir repoussé l’offre XXL du club saoudien en question. « C'est vrai, oui c'est vrai... mais ce que la presse continue de dire, des fake news, c'est que personne ne veut de moi, ce qui est complètement faux ».

Cristiano Ronaldo avoue avoir refusé de partir l’été dernier