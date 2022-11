Mercato : Cristiano Ronaldo interpelle Messi et le PSG, le Qatar doit-il en profiter ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir déballé ses quatre vérités concernant sa situation à Manchester United, Cristiano Ronaldo semble condamné à quitter la formation anglaise lors du mercato hivernal. Un départ espéré depuis plusieurs mois par le Portugais, qui a profité de son entretien accordé au journaliste Piers Morgan pour envoyer un message inattendu à Lionel Messi et au PSG... De quoi offrir une fenêtre de tir aux Qataris ?

Cristiano Ronaldo avait indiqué qu’il prendrait la parole pour livrer ses vérités sur sa situation, et il a tenu parole. Et de quelle manière. Dans un entretien accordé au journaliste Piers Morgan et diffusé tout au long de la semaine à la télévision anglaise, l’attaquant de Manchester United n’a éludé aucun sujet et n’a pas mâché ses mots au moment de se prononcer sur son club. Tout le monde y est passé, des propriétaires aux joueurs, en passant par la direction et l’entraîneur Erik ten Hag. « Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche , a déclaré Cristiano Ronaldo sur Talk TV. Erik ten Hag ? Je n'ai pas de respect pour lui, parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi . »

« Messi ? C’est une personne exceptionnelle qui a fait de grandes choses pour le football »

Mais Cristiano Ronaldo a également tenu des propos élogieux à l’égard de certaines personnes. C’est notamment le cas pour Lionel Messi, son éternel rival à qui on l’oppose depuis quinze ans. « C ’est un joueur incroyable. Magique. On a partagé la scène pendant 16 ans. Imaginez... 16 ans ! Donc, j’ai une excellente relation avec lui. J’ai une excellente relation avec lui. Je ne suis pas l’un de ses amis dans le sens où c’est quelqu’un qui vient chez moi et avec qui je parle au téléphone, mais c’est comme un coéquipier , a assuré le quintuple Ballon d’Or au sujet de l'ex star du FC Barcelone, désormais au PSG. C’est un gars que je respecte vraiment, la façon dont il parle toujours de moi... Même sa femme ou ma femme, ma petite amie, elles ont toujours du respect et elles viennent d’Argentine. C'est super bien. C’est une personne exceptionnelle qui a fait de grandes choses pour le football. Est-ce que j’aimerais avoir un dîner avec Messi ? Oui, pourquoi pas. »

Cristiano Ronaldo ne ferme pas la porte au PSG