Mercato : Coup de tonnerre, un départ est annoncé au PSG

L’élimination en Ligue des Champions va pousser les dirigeants du Paris Saint-Germain à opérer un nouveau grand ménage et les victimes pourraient être nombreuses. Ce sont surtout les éléments les plus âgés de l’effectif qui peuvent avoir des craintes, puisqu’au sein du PSG on semble clairement viser un rajeunissement de l’équipe première en vue de la saison prochaine.

Le visage du PSG va encore changer, alors que le projet lancé par Luis Campos et Christophe Galtier en fin de saison dernière semblait destiné à durer. Les deux hommes forts du club de la capitale seraient en danger, mais ce sont surtout certains joueurs qui peuvent craindre pour l’avenir.

Sergio Ramos aura bientôt 37 ans

D’après les informations de Sport Mediaset , l’un des premiers candidats au départ ne serait autre que Sergio Ramos. Après une première saison délicate, l’ancien du Real Madrid a enfin trouvé de la continuité au PSG, mais cela ne semble pas avoir convaincu les dirigeants qui regarderaient surtout les 37 ans qu’il aura le 30 mars prochain.

Le PSG prêt à trancher ?

Ces informations vont à l’encontre de ce qu’on peut dire en France. Sur le10sport.com, nous vous avons révélé le 18 février dernier que la volonté du PSG est de prolonger le contrat de Ramos, qui se termine en juin prochain. La même chose vaut pour Lionel Messi, même si la récente élimination en Ligue des Champions pourrait changer pas mal de choses.