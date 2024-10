Mercato : Coup de tonnerre au Real Madrid, une tête va tomber ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid est une machine à gagner et se doit chaque saison de jouer sur tous les tableaux et pour tous les titres tant domestiques que continentaux. La machine commencerait à s'enrayer sous Carlo Ancelotti comme l'attestent certains résultats cette saison. Si bien qu'on estimerait en interne qu'un changement de coach ne serait pas une mauvaise idée...

Carlo Ancelotti a offert La Décima au Real Madrid, à savoir la dixième Ligue des champions de l'histoire du club merengue en 2014. De retour en mai 2021, Don Carlo a raflé une nouvelle C1 et 2022 et est le tenant du titre grâce au sacre de la bande de Vinicius Jr à Wembley face au Borussia Dortmund le 1er juin dernier.

Le Barça corrige le Real Madrid dans son stade

Force est de constater que c'est un retour plus que gagnant pour l'entraîneur italien sur le banc de touche du Real Madrid. Cependant, depuis la retraite de Toni Kroos et l'arrivée de Kylian Mbappé à la dernière intersaison, le club merengue n'est plus aussi performant et notamment dans les grands matchs. Face à l'Atletico de Madrid (1-1) et le FC Barcelone samedi soir (0-4), le Real Madrid n'a pas remporté la moindre victoire face à l'un de ses ennemis. Sans oublier la défaite à Lille en Ligue des champions début octobre (0-1).

Carlo Ancelotti pourrait perdre son poste ?

Ces dernières heures, après la déroute au Santiago Bernabeu face au FC Barcelone, Relevo a fait un point sur la petite crise qui prendrait forme en interne au Real Madrid. Le média ibérique affirme que malgré tout ce qu'il a apporté à la Casa Blanca depuis son retour, Carlo Ancelotti pourrait avoir fait son temps à la tête du groupe merengue puisque certains salariés du club estimeraient qu'il est temps de changer d'entraîneur. D'ailleurs, des problèmes émergeraient au sein du vestiaire...