Mercato : Coup de tonnerre à l’OM, Aubameyang s’en va déjà ?

Thomas Bourseau

La saison a touché à sa fin à Marseille le 19 mai dernier par une victoire au Havre (2-1). Et maintenant, place au mercato et la quête du successeur de Jean-Louis Gasset. De plus, la direction de l’OM pourrait devoir gérer un dossier chaud et non prévu : l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang.

Pierre-Emerick Aubameyang a signé un contrat de trois ans en débarquant à Marseille l’été dernier. Sa saison fut stellaire avec 30 buts inscrits et 11 passes décisives. Malgré tout, l’OM a terminé à la 8ème place de Ligue 1, n’a pas remporté de trophée et ne jouera aucune compétition européenne la saison prochaine. De quoi pousser l’international gabonais de 34 ans à aller voir ailleurs ?

Aubameyang a annoncé être de la partie à l’OM la saison prochaine

Pas vraiment si l’on en croit les propos qu’il tenait après la dernière journée de championnat le 19 mai dernier à Prime Video . « C’est important de bien finir, notamment pour le coach. Il est venu dans une situation très compliquée et il a tout donné. Et puis pour toute sa carrière c’était le minimum qu’on lui devait et pour les supporters aussi. Sur le plan personnel, tout le monde le sait, la saison n’a pas bien commencé et après le rythme est revenu, ça reste une saison honorable mais au final ça m’importe peu, j’aurais préféré me qualifier pour l’Europe. Pour se qualifier pour la coupe d’Europe la saison prochaine, il faudra beaucoup de travail. Avec moi ? Oui, je suis là ».

L’Italie, la MLS ou la Saudi Pro League pour Aubameyang ?