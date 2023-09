Mercato : Coup de théâtre, il va dire oui au PSG !

Thomas Bourseau

Pendant une bonne partie du mercato estival, le comité de direction du PSG semble s’être efforcé de vendre Hugo Ekitike, sans succès. Réticent à l’idée de partir initialement, le Français devrait revoir sa position cet hiver pour un prêt. Mais entre ses préférences et celles de son entourage, les avis divergent.

Hugo Ekitike ne figure plus dans les petits papiers du PSG. Et ça, le conseiller football Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique l’ont fait clairement comprendre au principal intéressé en août dernier au retour du stage de préparation au Japon.

Un départ en janvier en prêt ? Ekitike y songe

Pour autant, malgré le forcing du PSG pour l’envoyer à Francfort en échange de Randal Kolo Muani ou bien de la préférence de l’attaquant concernant une signature en Premier League, Hugo Ekitike est resté au PSG cet été. D’après 90min , l’avant-centre tricolore de 21 ans pourrait décider de plier bagage cet hiver en prêt si sa situation sportive ne s’améliorait pas d’ici-là.

Le boss du PSG interpellé pour un retour inattendu https://t.co/YlNux0GQfH pic.twitter.com/fRFeP8dCeI — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

Le clan Ekitike teste le marché anglais, le joueur préfère la Ligue 1 ?