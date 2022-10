Foot - Mercato - OM

Mercato : Comme à l'OM, Sampaoli a des exigences colossales pour son retour

Publié le 5 octobre 2022 à 20h30

Arthur Montagne

En fin de saison dernière, Jorge Sampaoli décidait de quitter l'OM à cause d'un désaccord avec Pablo Longoria. Le technicien argentin avait d'énormes exigences sur le mercato. Et alors que son nom circule avec insistance pour prendre la succession de Julen Lopetegui au Séville FC, le Pelado semble refaire le coup.

Quelques mois après son départ de l'OM, Jorge Sampaoli pourrait déjà faire son grand retour. En effet, alors que le Séville FC réalise un début de saison catastrophique, le technicien argentin serait la favori pour succéder à Julen Lopetegui si ce dernier venait à être démis de ses fonctions. Il faut dire que Jorge Sampaoli connaît très bien le club andalou pour y avoir été l'entraîneur lors de la saison 2016/2017. Mais comme à son habitude, le Pelado se montre très gourmand.

Sampaoli réclame 4 ou 5 transferts à Monchi cet hiver

En effet, selon les informations du Chiringuito , Jorge Sampaoli aurait fixé de grandes exigences à Monchi, directeur sportif du Séville FC. Conscient des difficultés du club andalou depuis le début de saison et des limites de l'effectif, le technicien argentin aurait ainsi d'ores et déjà réclamé la garanties de pouvoir recruter au moins 4 ou 5 joueurs durant le mercato d'hiver. Une demande importante, qui n'est pas sans rappeler ses dernières semaines à l'OM.

