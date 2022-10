Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez rêve d'un nouveau coup à la Zidane, c'est un échec

Publié le 5 octobre 2022 à 20h00

Pierrick Levallet

Malgré ses excellents résultats au Real Madrid, Carlo Ancelotti ne sera pas éternel. De ce fait, Florentino Pérez commencerait à préparer la succession de l’entraîneur italien et penserait déjà à quelques noms, dont Xabi Alonso. Néanmoins, Florentino Pérez va devoir tirer un trait sur cette option puisque l'Espagnol vient de s'engager au Bayer Leverkusen.

S’il obtient encore d’excellents résultats avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti ne sera cependant pas éternel. Le contrat de l’Italien expire en juin 2024, et il se rapprocherait de plus en plus de la retraite, l’entraîneur ayant déjà 63 ans. De ce fait, le Real Madrid étudierait déjà quelques pistes pour préparer la succession de Carlo Ancelotti. Parmi les noms envisagés, il y avait celui de Xabi Alonso. Mais finalement, Florentino Pérez va devoir tirer un trait sur lui.

Xabi Alonso file au Bayer Leverkusen

À la recherche d'un nouvel entraîneur pour remplacer Gerardo Seoane, le Bayer Leverkusen a officialisé l'arrivée de Xabi Alonso. « Je connais Leverkusen comme un excellent club depuis que je suis en Allemagne. Le Bayer 04 a toujours eu de grands joueurs, je vois aussi beaucoup de qualité dans l'effectif actuel. Cette mission m'attire beaucoup » a d'ailleurs affirmé l'ancien joueur passé par le Real Madrid et le Bayern Munich sur les réseaux sociaux du club.

💬 @XabiAlonso: "Ich kenne Leverkusen aus meiner Zeit in Deutschland als einen hervorragenden Klub. #Bayer04 hatte immer tolle Spieler, auch im jetzigen Kader sehe ich viel Qualität. Diese Aufgabe reizt mich sehr."#Werkself pic.twitter.com/2ljFzzzdTK — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) October 5, 2022

«Nous avons signé un entraîneur qui, en tant que joueur, était un professionnel de classe mondiale absolue»

De son côté, Simon Rolfes - le directeur des sports, du Bayer Leverkusen - a affirmé était l'option idéale de par son passif en tant que joueur : « Avec Xabi Alonso, nous avons signé un entraîneur qui, en tant que joueur, était un professionnel de classe mondiale absolue, un stratège intelligent et extrêmement performant dans pas moins de trois des championnats européens les plus exigeants. »

Le Real Madrid pensait à Xabi Alonso pour succéder à Ancelotti