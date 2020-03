Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Vers un coup de tonnerre pour l’avenir de Giroud ?

Publié le 9 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Alors qu’il a longtemps été annoncé sur le départ ces derniers mois afin de retrouver du temps de jeu, Olivier Giroud pourrait finalement rester à Chelsea. Explications.

En quête de temps de jeu afin de ne pas perdre sa place en équipe de France l’été prochain, Olivier Giroud a été l’un des joueurs les plus régulièrement évoqué durant le mercato d’hiver. Et pour cause, à Chelsea, le Français n’était plus que le troisième choix dans la hiérarchie des attaquants de Frank Lampard derrière Tammy Abraham et Michy Batshuayi. Par conséquent, le Champion du monde était passé proche de rejoindre l’Inter Milan.

Giroud pourrait rester à Chelsea

Olivier Giroud était donc resté à Chelsea cet hiver, et la situation pourrait bien se poursuivre. En effet, alors que son départ semblait acté l’été, l’attaquant français pourrait bien prolonger avec les Blues comme Le 10 Sport vous le révèle en exclusivité. Il faut dire qu’Olivier Giroud a retrouvé du temps de jeu au point de redevenir titulaire à la pointe de l’attaque de Chelsea. Une situation qui pourrait bien bouleverser l’avenir du Champion du monde.