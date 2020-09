Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Un nouveau prétendant pour N'Golo Kanté ?

Publié le 28 septembre 2020 à 11h10 par La rédaction

Alors que N’Golo Kanté aurait fait part de son souhait de quitter Chelsea, l’Inter Milan est annoncé comme le point de chute le plus probable pour le Français. Mais Manchester United aurait également entamé les démarches.