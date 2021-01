Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Thiago Silva se prononce sur ses retrouvailles avec Tuchel !

Publié le 28 janvier 2021 à 19h20 par T.M.

Après le PSG, Thiago Silva et Thomas Tuchel vont désormais travailler ensemble à Chelsea. Le Brésilien a d’ailleurs évoqué les retrouvailles avec l’entraîneur allemand.