Mercato : Chelsea, Milan AC… Les confessions de Giroud sur son nouveau départ…

Publié le 26 septembre 2021 à 12h05 par La rédaction

Ayant pu rafler quelques titres à Arsenal et Chelsea, Olivier Giroud a dû tourner la page anglaise de sa carrière pour ouvrir le chapitre italien au Milan AC. Bien qu’il se soit enflammé pour son arrivée dans cette institution européenne, l’attaquant français n’a pas pu s’empêcher de partager sa tristesse après son départ d’Angleterre.