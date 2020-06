Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Giroud évoque un retour à Montpellier !

Publié le 6 juin 2020 à 23h40 par La rédaction

Dans le dur à Chelsea, Olivier Giroud pourrait rebondir loin de Londres dès cet été. Invité de France Bleu Hérault, le Champion du Monde s'est prononcé sur un retour à Montpellier.