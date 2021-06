Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta déjà distancé pour sa nouvelle cible ?

Publié le 25 juin 2021 à 23h30 par La rédaction

Alors qu’il est en train de se révéler au grand public lors de cet Euro, Mikkel Damsgaard intéresserait déjà un bon nombre de grands clubs européens. Outre le FC Barcelone, c’est le Milan AC qui serait intéressé par le jeune Danois.

Mikkel Damsgaard apparaît comme l'une des grosses révélations de cet Euro et impressionne fortement sur ce début de compétition. Actuellement à la Sampdoria sous les ordres de Claudio Ranieri, Mikkel Damsgaard pourrait très vite quitter le club italien et rejoindre un cador européen. Alors qu’il fêtera bientôt ses 21 ans, l'ailier danois est encore sous contrat avec la Sampdoria jusqu’en 2024. Mikkel Damsgaard pourrait encore rester quelque temps en Italie pour mieux se développer, s’aguerrir et arriver prêt dans une grosse écurie européenne. Si le FC Barcelone a montré de l’intérêt pour le Danois, le Milan AC serait tout autant intéressé par Mikkel Damsgaard.

Le Milan AC est intéressé pour Damsgaard