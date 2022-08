Foot - Mercato - PSG

Cet énorme coup de gueule sur le feuilleton Ronaldo

Publié le 19 août 2022 à 22h30 par Pierrick Levallet

Voulant impérativement disputer la Ligue des champions cette saison, Cristiano Ronaldo est à la recherche d’un club cet été. Le Portugais voudrait quitter Manchester United seulement un an après son retour. L’attaquant de 37 ans, qui n’a essuyé que des refus jusqu’à présent, a été lié au Borussia Dortmund ces dernières heures. Une rumeur qui a fait réagir Julian Nagelsmann, entraîneur du Bayern Munich.

Cette saison, Manchester United ne disputera pas la Ligue des champions. Ce point pourrait inciter Cristiano Ronaldo à plier bagages cet été. La légende portugaise veut impérativement disputer la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. De ce fait, le quintuple Ballon d’Or s’est mis en quête d’un nouveau club qui puisse l’accueillir lors de ce mercato estival. Néanmoins, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu pour l’attaquant de 37 ans. Jusqu’à présent, Cristiano Ronaldo ne s’est heurté qu’à des refus. Pourtant, le Portugais a postulé chez plusieurs équipes, comme Chelsea ou encore l’Atletico de Madrid. Mais aucune n’a accepté de lui ouvrir la porte pour le moment. Cependant, une nouvelle opportunité se serait présentée à lui.

Mercato : Nouvelle annonce retentissante sur Cristiano Ronaldo https://t.co/JadQpJxcFQ pic.twitter.com/mc07V95gJI — le10sport (@le10sport) August 19, 2022

Dortmund recale Cristiano Ronaldo

Ces dernières heures, Cristiano Ronaldo était annoncé du côté du Borussia Dortmund. Le quintuple Ballon d’Or est toujours à la recherche d’un club qui dispute la Ligue des champions et il serait ainsi ouvert à une arrivée chez le pensionnaire de Bundesliga à en croire les informations de CBS Sports . Toutefois, Cristiano Ronaldo a essuyé un nouveau refus, et c’est le président de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, en personne qui l’a annoncé : « J'adore ce joueur, c'est certainement une idée charmante : regarder Cristiano Ronaldo jouer au Signal Iduna Park. Mais il n'y a aucun contact entre les personnes impliquées. C'est pourquoi il faut arrêter d'en parler. » Entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann a été interrogé sur la potentielle arrivée de Cristiano Ronaldo chez le rival allemand. Et l’entraîneur allemand s’est montré très direct.

«Qu’il aille à Dortmund ou non, cela ne changera rien à mon bonheur»

« Je me fiche qu’il aille ou non à Dortmund , a d’abord pesté Julian Nagelsmann dans des propos rapportés par RMC Sport avant de poursuivre sur le travail de Jorge Mendes. Je pense que son agent touche 10% de son salaire, donc il peut bien passer quelques coups de fil. C’est son travail » L’entraîneur du Bayern Munich a ensuite expliqué qu’une arrivée chez le rival allemand n’allait absolument rien changer à sa vie : « Il est toujours sous contrat avec Manchester United. On ne parle pas des autres joueurs. C’est un bon joueur et il a marqué beaucoup de buts dans sa carrière et en marquera probablement quelques autres. Mais qu’il aille à Dortmund ou non, cela ne changera rien à mon bonheur. »

«Je ne pense pas qu’il jouera pour 500.000 euros par an»