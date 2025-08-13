Mercato - «C’est un choix évident» : Il lâche l’OM pour un club ambitieux, l’annonce qui va faire parler à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif cet été, l’OM a notamment vendu quelques joueurs qui semblaient pourtant être importants à l’image de Quentin Merlin. Le latéral gauche a rejoint le Stade Rennais, et visiblement, il n’a pas hésité longtemps avant de choisir de quitter le club phocéen.

Alors qu'il bénéficiait d'un temps de jeu important à l'OM, Quentin Merlin a décidé de partir et s'est engagé au Stade Rennais, pourtant le grand rival du FC Nantes, son club formateur. Mais il justifie son choix.

Quentin Merlin justifie son choix « Le Stade Rennais est un club ambitieux, attractif. J'ai beaucoup discuté avec le directeur sportif, le président et le coach. Pour la suite de ma carrière, c'était important d'avoir des responsabilités plus importantes, comme j'ai pu le vivre en équipe de France Espoirs, avec le brassard. Être plus important dans le vestiaire et dans l'équipe », lance-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.