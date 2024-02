Mercato : C’est terminé pour Zidane ?

Thomas Bourseau

Sans club depuis trois ans, Zinedine Zidane s’intéresserait au projet du Bayern Munich alors que l’équipe munichoise se retrouvera sans entraîneur en fin de saison avec le départ déjà acté de Thomas Tuchel. Pour autant, Xabi Alonso aurait une grand avantage sur Zidane en Bavière, compliquant grandement les plans du Français avec le Bayern.

Zinedine Zidane travaillerait sur son retour aux affaires depuis quelque temps. D’ailleurs, selon le journaliste Frédéric Hermel, qui est au passage son biographe, révélait début 2023 qu’il rêvait de prendre les rênes de l’équipe de France avant que Didier Deschamps soit prolongé par la Fédération française de football jusqu’en 2026. A présent, le nom de Zinedine Zidane est lié à la Juventus, mais aussi au Bayern Munich.

Zidane prépare son retour

Un proche de Zinedine Zidane révélait à Sport1 la semaine dernière que le champion d’Allemagne était une option que Zidane gardait en haute estime pour la suite de sa carrière d’entraîneur, au même titre que la Juventus et l’équipe de France. Néanmoins, le nouveau directeur sportif du club bavarois qu’est Max Eberl a fait savoir en conférence de presse mardi que le prochain coach du Bayern devrait maîtriser l’anglais ou l’allemand tout en affirmant que le français était jugé comme étant « trop léger ». Et de toute façon, Zinedine Zidane serait distancé par Xabi Alonso dans l’esprit des décideurs du Bayern.

Zinedine Zidane doublé par Xabi Alonso au Bayern Munich ?