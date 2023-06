Mercato : C’est officiel, voici le premier échec du PSG

Axel Cornic

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, mais le Paris Saint-Germain rencontre déjà un coup dur. Luis Campos voit en effet une piste tomber à l’eau avec Rafael Leao, qui a décidé de prolonger avec l’AC Milan jusqu’en juin 2028, alors qu’il ne lui restait qu’un an de contrat.

Avec le départ désormais inévitable de Lionel Messi et celui probable de Neymar, le PSG va devoir trouver des nouvelles stars pour accompagner Kylian Mbappé la saison prochaine. Luis Campos a ainsi activé plusieurs pistes en attaque, avec notamment une ancienne connaissance de la Ligue 1.

PSG : Cette star dit non pour ce transfert, Mbappé peut exulter https://t.co/CCG4y7jk6i pic.twitter.com/i1BLtm0Pog — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

Campos rêvait du gros coup

Le 17 avril dernier, nous vous avons révélé sur le10sport.com que Rafael Leao était l’une des pistes fortes de Luis Campos pour ce mercato estival 2023. Les espoirs du PSG ont toutefois été douchés par les indiscrétions provenant de Milan ces dernières semaines, avec le directeur technique Paolo Maldini qui a tout fait pour ne pas perdre le prodige portugais.

Rafael Leao prolonge jusqu’en 2028