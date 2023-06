Le PSG prépare un transfert, ce sera 9M€

Pierrick Levallet

Arrivé avec un statut de star en 2021, Georginio Wijnaldum n'a pas réussi à s'imposer au PSG la saison dernière. Résultat, le Néerlandais a été prêté à l'AS Roma lors du dernier mercato estival. Mais là-bas non plus, le joueur de 32 ans n'a pas convaincu son monde. Alors qu'il devrait revenir dans la capitale à l'issue de la saison, le PSG ne compterait pas le garder et aurait déjà fixé son prix pour son transfert.

Recruté à l’été 2021, Georginio Wijnaldum est arrivé en même temps que Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Gianluigi Donnarumma. Le joueur de Liverpool devait venir prêter main forte à Marco Verratti au milieu de terrain. Mais pour sa première saison dans la capitale, l’international Oranje n’a pas du tout convaincu son monde.

Wijnaldum n'y arrive pas à l'AS Roma

Seulement un an après son arrivée, il a été poussé vers la sortie. Georginio Wijnaldum a été prêté à l’AS Roma cette saison. Mais même en Serie A, il n’a pas vraiment réussi à s’imposer. Le joueur de 32 ans devrait donc faire son retour à Paris cet été. Mais de son côté, le PSG ne voudrait pas le voir s’éterniser et aurait fixé son prix pour son transfert.

Le PSG a fixé son prix pour son transfert