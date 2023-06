Mercato : C'est officiel, il revient au PSG

Amadou Diawara

Prêté avec option d'achat au RB Leipzig, Abdou Diallo va faire son retour au PSG. Alors qu'il ne lève pas la clause de l'international sénégalais, le club allemand vient d'annoncer son départ. Reste à savoir si le PSG trouvera un nouveau point de chute à Abdou Diallo, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 à Paris.

Avec l'arrivée de Christophe Galtier et de Luis Campos, Abdou Diallo est devenu indésirable au PSG. Poussé vers la sortie, l'international sénégalais a été prêté avec option d'achat du côté de Leipzig. Toutefois, le club allemand n'a pas levé la clause d'Abdou Diallo, dont le montant serait aux alentours de 20M€.

Abdou #Diallo lief in 15 Spielen für #RBLeipzig auf, davon 8x in der Bundesliga, 5x in der Champions League und 2x im DFB-Pokal. Im Heimspiel vs. Hertha BSC erzielte @Abdou_diallo_ einen Treffer.Danke für das gemeinsame Jahr und deinen Einsatz, Abdou! Nur das Beste für dich! 👏 pic.twitter.com/RVCN3zA1ql — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 8, 2023

Leipzig annonce le départ d'Abdou Diallo

Après une saison au RB Leipzig, Abdou Diallo (27 ans) fait son retour au PSG cet été. Comme l'a annoncé le club allemand, le défenseur de 27 ans ne va pas continuer l'aventure à la Red Bull Arena en 2023-2024.

Abdou Diallo revient au PSG