PSG : Le prochain entraîneur a commencé son mercato

Alors que le PSG est en quête d’un nouvel entraîneur, Julian Nagelsmann fait partie des priorités pour succéder à Christophe Galtier, et l’Allemand se verrait déjà sur le banc du Parc des Princes. En effet, l’ancien technicien du Bayern Munich se pencherait sur son futur effectif, en identifiant les recrues qu’il souhaiterait voir débarquer dans la capitale.

Quel entraîneur dirigera le Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Une nouvelle page se tourne déjà avec le départ acté de Christophe Galtier, une année seulement après sa nomination sur le banc du Parc des Princes et ce alors que la volonté première de Luis Campos était de poursuivre leur collaboration une saison de plus comme vous l’a révélé le10sport.com. Finalement, un nouvel homme va débarquer, et il pourrait s’agir de Julian Nagelsmann.

Les rendez-vous vont s’enchaîner pour Nagelsmann

En effet, l’ancien du Bayern Munich apparaît comme un candidat sérieux pour prendre la succession de Christophe Galtier. Comme vous l’a indiqué le10sport.com, Luis Campos a l’intention de rencontrer dans les prochains jours Julian Nagelsmann pour discuter ensemble de leurs plans pour le PSG. Selon L’Équipe , le conseiller sportif parisien aurait d’ores et déjà discuté avec l’agent de l’Allemand, qui voit son avenir s’écrire dans la capitale.

Nagelsmann pense au mercato