Une vieille connaissance pour lancer la révolution de l’OM ?

Thomas Bourseau

L’heure est à la quête d’un nouvel entraîneur à Marseille après le départ surprise d’Igor Tudor. Pour gérer l’effectif de l’OM, le président Pablo Longoria multiplierait les pistes et pourrait finalement décider de faire confiance à une vieille connaissance : Marcelino.

Du côté de l’Olympique de Marseille, comme au PSG même si le départ de Christophe Galtier n’est pas encore devenu officiel, on cherche un entraîneur afin de succéder à Igor Tudor. A ce jour, il semblerait que plusieurs pistes soient étudiées en interne par Pablo Longoria et sa direction, dont celle menant notamment à Galtier, enfant du pays et natif de Marseille.

Galtier pisté, Longoria en pince pour Marcelino

Néanmoins, le président de l’OM pourrait faire confiance à une vieille connaissance. Depuis quelques jours, le nom de Marcelino revient avec insistance dans la presse dans le cadre de la succession d’Igor Tudor. Ce jeudi, La Provence confirme que l’Espagnol figurerait dans la short-list de son compatriote pour le banc de touche de l’OM. D’autant plus qu’il est libre depuis son départ de l’Athletic Bilbao en toute fin de saison dernière.

Ami de longue date de Longoria, Marcelino est dans la short-list de l’OM