Le boss de l’OM annonce la couleur pour l’entraîneur

Thomas Bourseau

Président de l’OM, Pablo Longoria se plierait en quatre en coulisse afin de dénicher l’entraîneur adéquat pour prendre la suite d’Igor Tudor à Marseille. Cependant, il semblerait que malgré des discussions, le club ait fermé la porte à trois entraîneurs. Explications.

La semaine dernière, Pablo Longoria et Javier Ribalta se présentaient en conférence de presse, accompagnés d’Igor Tudor, afin d’annoncer le départ du technicien croate. Pour ce qui est de la succession de Tudor, le directeur du football de l’OM, à savoir Ribalta, affirmait ne pas avoir déjà arrêté sa décision . « Non, pas encore. On doit travailler lors des prochains jours ».

L’OM fait une croix sur Italiano et Gasperini…

De par les propos tenus par le dirigeant de l’OM, le club phocéen n’a donc pas encore mis la main sur le remplaçant d’Igor Tudor. Pour autant, cela ne voudrait pas dire que l’Olympique de Marseille n’a pas déjà fait des choix. Et notamment sur les profils pour lesquels le club phocéen ne donnera pas suite. Selon La Provence, Vincenzo Italiano et Gian Piero Gasperini, deux entraîneurs dont les noms ont été liés à l’OM dernièrement, ne seraient plus des pistes étudiées par le comité de direction.

L'OM cherche un entraîneur, les fake news sont révélées https://t.co/krv9to5hh5 pic.twitter.com/ho6OUEqQXD — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

...discussions avec Iraola, pour le même résultat ?