Une star fait un choix fort, l’OM jubile

L’OM a vécu une fin de saison mouvementée avec le départ d’Igor Tudor et des résultats décevants dont 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Mais le mercato estival reprend ses droits et Pablo Longoria doit déjà se focaliser sur un dossier chaud : l’avenir d’Alexis Sanchez. L’international chilien a reçu une offre XXL d’Arabie saoudite. Celle-ci l’intéresse mais Sanchez donnerait sa priorité à l’Europe.

Pablo Longoria l’a confirmé en conférence de presse, l’OM a dégainé une offre de prolongation pour Alexis Sanchez. « Javier a parlé avec son agent encore hier, comme souvent. Parler de chiffres, cela ne serait pas respectueux envers lui. On lui a proposé un meilleur salaire que ce qu’il avait cette saison. Les discussions ont commencé de façon positive. On est maintenant dans une conversation. C’est ce qu’on s’était dit », confiait le président de l’OM devant les médias ce lundi.

Arrivé à l’OM l’été dernier, Alexis Sanchez s’est très vite imposé comme le leader technique de son équipe. Igor Tudor l’a aligné en pointe pendant presque toute la saison mais l’international chilien n’a pas rechigné, même s’il a publiquement annoncé qu’il préférait jouer un cran plus bas. Malgré ce nouveau poste, Alexis Sanchez a fini meilleur buteur toutes compétitions confondues avec 18 buts.

🚨🗣️ #AlFateh are approaching Alexis #Sanchez.📌 The 🇨🇱 player prefers to stay in 🇪🇺, but the proposal received from 🇸🇦 is considered really interested: evaluations ongoing. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/KNwyi6sCID