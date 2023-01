Mercato : C'est la fin pour Eden Hazard, le Real Madrid prend sa décision

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Décevant lors de l’entrée en lice du Real Madrid en Coupe d’Espagne contre Cacereño (1-0) cette semaine, Eden Hazard a gâché une nouvelle chance de convaincre Carlo Ancelotti pour la suite de la saison. Au sein de la formation espagnole, on perd espoir à l’idée de voir le numéro 7 retrouver son niveau d’autan, au point que son départ serait acté en fin de saison dans l’esprit des dirigeants.

Recruté pour 115M€ à l’été 2019, Eden Hazard n’est jamais parvenu à s’imposer au Real Madrid, allant jusqu’à apparaître comme l’un des plus gros fiascos de l’histoire du club, la faute notamment à plusieurs blessures l’empêchant d’enchaîner les matches. Cette saison, le Belge est épargné par les pépins physiques et espérait pouvoir se relancer, mais à 31 ans, l’ancien du LOSC est très loin de son meilleur niveau. Au sein du Real Madrid, on espère ainsi rapidement mettre fin à son passage.

Hazard perd ses soutiens en interne

Titularisé par Carlo Ancelotti en Coupe du Roi cette semaine contre Cacereño (1-0), club de quatrième division, Eden Hazard a livré une nouvelle prestation décevante, sans tenter le moindre dribble. Le Belge laisse donc passer une nouvelle chance et ne cesse de décevoir à Madrid, où beaucoup estiment qu’il est désormais trop tard pour le voir briller sous le maillot merengue malgré son attitude positive en interne. « C'est un très bon garçon, impliqué et travailleur », estime-t-on dans les couloirs de Valdebebas selon Relevo , mais le média espagnol indique que le Real Madrid espère rapidement tourner la page.

Le Real Madrid compte sur Hazard pour son transfert