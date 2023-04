Mercato : C'est la catastrophe, le PSG peut craindre le pire

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A depuis plusieurs années, Milan Skriniar va rejoindre le Paris Saint-Germain lors du mercato estival, qui plus est sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert. Un véritable jackpot, qui pourrait toutefois tourner au flop à entendre les dernières rumeurs provenant d’Italie.

Avec Sergio Ramos en fin de contrat et Presnel Kimpembe qui a montré une certaine fragilité physique cette saison, le PSG a souhaité se prémunir en allant chercher Milan Skriniar. Un excellent choix, qui inquiète toutefois les dirigeants parisiens depuis quelques semaines.

Messi - PSG : Le feuilleton s’emballe, il calme tout le monde https://t.co/PWJW7J8dWC pic.twitter.com/6rRGYjT6gk — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

Le PSG a voulu que Skriniar se fasse opérer à Mérignac

Car le Slovaque n’a plus disputé le moindre match depuis février dernier, à cause de problèmes récurrents au dos. Il a été contraint de se faire opérer et le PSG surveille la situation de près, puisque La Gazzetta dello Sport révèle que c'est justement le staff médical parisien qui l’aurait poussé à choisir une clinique de Mérignac. Une clinique qui appartient à Christophe Baudot, qui n’est autre que le responsable médical du PSG.

« J'ai subi une opération chirurgicale pour pouvoir revenir sur le terrain le plus vite possible »

« Hier, en accord avec l'Inter, j'ai subi une opération chirurgicale pour pouvoir revenir sur le terrain le plus vite possible. Je vais maintenant suite une courte rééducation pour pouvoir reprendre la compétition » a expliqué ce jeudi Milan Skriniar, via ses réseaux sociaux, essayant donc de rassurent tout le monde. Pourtant, cette rééducation pourrait ne pas être si courte.

Une fin de saison est annoncée