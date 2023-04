Il lâche une grande annonce avant son transfert au PSG

Thibault Morlain

Ciblé par le PSG depuis l'été dernier, Milan Skriniar est censé rejoindre le club de la capitale pour la saison prochaine. Mais voilà que les pépins physiques viennent plomber le Slovaque. Ayant des problèmes au dos, le joueur de l'Inter Milan vient d'ailleurs de passer par la case opération et suite à cette étape, Skriniar a donné de ses nouvelles.

Physiquement, Milan Skriniar ne suivait plus dernièrement. Embêté par son dos, le joueur de l'Inter Milan, annoncé comme un futur joueur du PSG pour la saison prochaine, vient de subir une opération. En effet, ce jeudi, dans un communiqué, le club milanais a annoncé à propos de Skriniar : « Skriniar a subi une chirurgie endoscopique de la colone lombaire hier à la clique du Sport de Mérignac. Un programme de rééducation suivra pour le défenseur dans les prochaines semaines ».

Mercato : Il est la priorité du PSG, ce sera 150M€ https://t.co/YYpIKkm3ZD pic.twitter.com/LYaCkWIHQW — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

« Je tiens à rassurer tout le monde sur ma condition »

Dans la foulée de ce communiqué, Milan Skriniar a pris la parole sur ses réseaux sociaux. A l'hôpital et dans une story Instagram , le Slovaque a alors expliqué : « Je tiens à saluer mes coéquipiers et les remercier pour cette belle qualification en demi-finale de Ligue des Champions et rassurer tout le monde sur ma condition après la blessure suite au match aller à Porto ».

« J'ai subi une opération chirurgicale »