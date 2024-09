Mercato : C’est fini pour cet été, quel est le meilleur transfert de Ligue 1 ?

La rédaction

Plus de deux mois de spéculations et de tractations ont pris fin avec le dénouement du mercato estival le 30 août au soir. Dans les toutes dernières heures du marché des transferts, certains clubs ont bouclé des arrivées sur le fil. Quelle a été la meilleure opération de l’été selon vous ? C’est notre sondage du jour !

Depuis la mi-juin et jusqu’à ce vendredi 30 août au soir, les clubs de Ligue 1 se sont montrés plutôt inspirés. Et il le fallait en raison de l’incertitude des droits télévisés du championnat le milliard d’euros promis par le président de la Ligue de Football Professionnel Vincent Labrune grandement revu à la baisse au final avec le diffuseur DAZN. Beaucoup de prêts avec option d’achat ont été bouclés afin de différer les paiements.

Mercato - PSG : Un transfert en 2025 dévoilé par la presse espagnole ? https://t.co/UAmqUOT2qO pic.twitter.com/XFvFgiXBhz — le10sport (@le10sport) August 31, 2024

Neves, Greenwood… Le PSG et l’OM ont renforcé leurs lignes

Même au Paris Saint-Germain, il n’y a pas eu de grosses folies. En 2023, la barre des 400M€ d’investissements avait été atteint. Cet été, le PSG a recruté pour 170M€ en tout avec Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. À l’OM, fidèle à ses habitudes, Pablo Longoria a été plus qu’actif sur le marché des transferts en enregistrant onze renforts pour Roberto De Zerbi, nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Mason Greenwood, Elye Wahi, Pierre-Emile Höjbjerg, Geronomi Rulli, Jonathan Rowe ou encore Neal Maupay sont arrivés à Marseille notamment.

L’OL, Nice et Lille ont flairé des bons coups !

Ailleurs, les clubs ont fait avec les moyens du bord et n’ont pas manqué de se montrer ingénieux. C’est en effet le cas du LOSC. Thomas Meunier était agent libre cet été après la rupture de son contrat à Trabzonspor. Il n’en fallait pas plus pour que le président lillois Olivier Létang le rapatrie en France où il avait passé quatre saisons au PSG. Le LOSC a d’ailleurs recruté au Paris Saint-Germain le petit frère de Kylian Mbappé en la personne d’Ethan Mbappé (17 ans), également libre. À l’OGC Nice, des joueurs expérimentés sont venus comme Jonathan Clauss et Tanguy Ndombele. Une nouvelle fois, l’OL s’est montré surprenant en bouclant dans les toutes dernières heures du mercato le prêt de Wilfried Zaha. Georges Mikautadze, l’un des attaquants phares de l’Euro, a chois l’OL plutôt que l’AS Monaco ou encore l’OM. Sekou Mara est de retour en France et à Strasbourg après deux piges à Southampton. Ailleurs, Martin Satriano a rejoint le RC Lens lorsque Jota a quitté l’Arabie saoudite pour le Stade Rennais.