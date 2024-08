Mercato - PSG : Ce coup de fil de Luis Enrique a fait basculer ce transfert

Alexis Brunet

Alors qu’il n’était pas tellement à son avantage la saison dernière, Fabian Ruiz a réalisé un grand championnat d’Europe et il a même remporté la compétition avec l’Espagne. Le milieu de terrain était d’ailleurs sur le départ du PSG, mais un appel de Luis Enrique à Luis Campos a finalement fait basculer l’avenir de l’ancien Napolitain.

Cet été, le PSG s’est montré plutôt calme sur le marché des transferts. Le club de la capitale a recruté quatre nouveaux joueurs et c’est pour son milieu de terrain qu’il a fait la plus grosse folie. En effet, les dirigeants parisiens ont misé 70M€ bonus compris sur João Neves, qui est arrivé en provenance du Benfica Lisbonne. Un sacré coup signé Luis Campos, puisque le Portugais devait initialement quitter son club formateur contre un chèque de 120M€.

Neves est bien parti pour être titulaire au milieu de terrain

L’arrivée de João Neves était une priorité pour Luis Enrique. L’Espagnol veut faire du joueur de 19 ans le remplaçant de Manuel Ugarte, qui a rejoint Manchester United. Le Portugais a d’ailleurs été titularisé pour la dernière rencontre de championnat contre Montpellier et il a brillé. Il a délivré deux passes décisives, pour Bradley Barcola et Marco Asensio. Avant cela, il avait déjà distillé deux caviars contre Le Havre. Il est donc bien parti pour être titulaire toute la saison et les places à ses côtés vont valoir cher.

Luis Enrique a passé un coup de fil à Luis Campos pour Fabian Ruiz

L’arrivée de João Neves ne fait pas que des heureux au PSG. En effet, avec le recrutement du crack portugais, la concurrence va être accrue au sein du milieu de terrain. Cela pourrait donc faire diminuer le temps de jeu de Fabian Ruiz. Le récent champion d’Europe a décidé de rester à Paris cet été, alors que l’idée d’un départ avait été évoquée un moment. D’après AS, c’est Luis Enrique qui aurait appelé Luis Campos au sujet de l’ancien Napolitain pour lui signaler qu’il ne voulait pas qu’il soit vendu et qu’il comptait sur lui cette saison. Reste à voir si Ruiz réussira à faire évoluer la situation et à s’imposer comme titulaire au PSG, comme il a pu le faire à l’Euro avec la Roja.