Mercato : C’est confirmé, l’OM tente un coup surprenant

Arnaud De Kanel

Le divorce est acté entre Igor Tudor et l'OM. Pablo Longoria a accepté la démission du coach croate et se retrouve désormais en mission pour trouver l'homme de la situation. Il pourrait s'agir de Fabio Grosso, champion du monde avec l'Italie en 2006.

Moins d'un an après son arrivée, Igor Tudor a déjà claqué la porte. L'ancien défenseur de la Juventus ne sera plus le coach de l'OM la saison prochaine puisqu'il a posé sa démission sur le bureau du président Pablo Longoria. Le dirigeant espagnol s'affaire pour lui trouver un successeur et une piste a été confirmée par la presse italienne.

OM : Il l’avoue, Tudor s’est planté avec Payet https://t.co/40JjRplzap pic.twitter.com/mtHx65nKuk — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

L'OM explore les pistes pour remplacer Tudor

Comme après la départ surprise de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria se retrouve une nouvelle fois dans l'urgence d'agir. Le président de l'OM ciblerait particulièrement Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca mais son bras droit lui a bel et bien glissé un autre nom.

Ribalta suggère Grosso