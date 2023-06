Mercato : C’est confirmé, le boss de l’OM a réalisé un gros coup

Benjamin Labrousse

Annoncé il y a plusieurs semaines, le départ d’Igor Tudor a posé une épine dans le pied du mercato de l’OM. Mais alors que l’Espagnol Marcelino devrait débarquer à Marseille dans les prochains jours, le club phocéen pourrait retrouver une philosophie de jeu encore plus offensive la saison prochaine. Pour Francis Coquelin, le nouvel entraîneur marseillais correspond parfaitement au profil que recherche Pablo Longoria.

« Il y a des styles qui ne correspondent pas à Marseille. Ici, il doit y avoir un style qui permet de faire du Vélodrome une force et pas une faiblesse. On doit jouer d'une façon qui plaît à notre public qui est passionnel. Donc il faut un jeu offensif, un peu rock'n'roll, un peu pimenté, avec de la vitesse dans les transitions » . Voilà ce que déclarait il y a plusieurs semaines Pablo Longoria concernant le profil de coach que le président de l’OM souhaitait faire venir à Marseille. Après avoir essuyé plusieurs échecs à ce sujet (Marcelo Gallardo, Paulo Fonseca), le club phocéen devrait prochainement annoncer la signature de Marcelino comme le précise ce mercredi RMC Sport . L’Espagnol devrait s’engager pour deux ans sur le banc marseillais.

« Il prône un football attrayant, de transition avec une rapide projection vers l’avant »

Si beaucoup se souviennent de son dispositif en 4-4-2 instauré du temps de son passage à Valence, Francis Coquelin s’est exprimé sur le style de jeu du probable futur entraîneur de l'OM. « Il prône un football attrayant, de transition avec une rapide projection vers l’avant » , affirme ce dernier à propos de Marcelino. « Après, vous savez, un système, on en fait ce qu’on en veut. Jamais on ne pénétrait sur un terrain en étant seulement préoccupé par la défense de notre but. On a toujours eu la volonté de marquer, de jouer et d’être efficaces » .

« Si Marcelino demeure fidèle à ses principes, ça réclamera un temps d’adaptation »