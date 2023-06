L’OM est fixé pour son entraîneur, il lâche une grosse annonce

Benjamin Labrousse

C’est désormais acté, Marcelino devrait bel et bien signer en tant qu’entraîneur de l’OM dans les prochains jours. Le coach espagnol est tombé d’accord ce mercredi pour un contrat de deux ans à Marseille. Et si tout comme ses prédécesseurs sur le banc du club phocéen, une grande pression attend l’ancien technicien de Valence, Francis Coquelin estime que Marcelino a les épaules pour gérer.

L’OM peut enfin respirer. Après avoir connu plusieurs échecs concernant le poste d’entraîneur (Gallardo, Fonseca), le club marseillais va pouvoir annoncer dans les prochains jours la signature de Marcelino. Désormais âgé de 57 ans, l’entraîneur espagnol reste sur un passage mitigé à l’Athletic Bilbao, mais son aventure à Valence reste dans les mémoires en Espagne. Ce dernier devrait s’engager pour deux ans à l’OM comme le précise RMC Sport ce mercredi.

L’OM, un club à pression pour ses entraîneurs

Depuis quelques saisons, l’OM fait face à un problème de taille concernant ses entraîneurs. En effet, depuis la prise de pouvoir de Pablo Longoria à la présidence du club, Jorge Sampaoli et Igor Tudor ne sont tous deux restés qu’une saison sur le banc marseillais. Ces départs précipités ont naturellement soulevé plusieurs interrogations sur le côté « énergivore » que possède le fait d’être entraîneur d’un club comme l’OM. Mais selon Francis Coquelin, le nouveau coach marseillais Marcelino saura comment gérer cette pression des supporters et de la ville.

« Dans son environnement, Valence ressemble un peu à Marseille »