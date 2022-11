Mercato : C’est confirmé, l’ASSE a tenté un incroyable retour

Thibault Morlain

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE a dû repartir sur un nouveau projet avec Laurent Batlles aux commandes. Le dernier mercato estival a alors été mouvementé dans le Forez avec de nombreuses arrivées. Dans les buts, Matthieu Dreyer est notamment venu concurrencer Etienne Green, mais l’idée d’un retour de Jessy Moulin avait aussi été évoquée. Et l’ASSE avait pris les choses en main à ce propos.

Même s’il n’a pas énormément joué à l’ASSE, où il a souvent été la doublure du gardien numéro 1, Jessy Moulin était l’une des figures du club stéphanois. Une histoire qui a toutefois pris fin à l’été 2021. Le portier de 36 ans a alors pris la direction de Troyes, mais la flamme aurait pu se raviver avec l’ASSE. En effet, l’été dernier, il était question d’un retour dans le Forez pour Moulin.

« C’était fondé, j’ai eu des contacts avec le club »

A l'occasion d’un entretien accordé à Peuple Vert , Jessy Moulin est revenu sur ces rumeurs à propos d’un retour à l’ASSE. Le portier de Troyes a alors confirmé que cela était bel et bien une possibilité : « C’était fondé, j’ai eu des contacts avec le club. Après ça ne s’est pas fait pour différentes raisons. Il y a eu des rumeurs, on y a pensé, on en a discuté et à l’arrivée chacun des 2 clans a décidé, et moi en partie, et j’ai décidé de ne pas venir pour des raisons propres à chacun. On en a parlé, moi c’est un club qu’étais prêt à aider, qui me tient à cœur. Ça ne s’est pas fait ».

« Il n’y a pas eu de proposition de contrat »