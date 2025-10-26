Mercato : C’est confirmé, Guardiola va plomber le PSG !

Il y a quelques jours, la presse allemande a fait état d’un intérêt du PSG pour le jeune Saïd El Mala. Évoluant à Cologne, le joueur né en 2006 a tapé dans l’œil de plusieurs cadors européens. Le Manchester City de Pep Guardiola serait notamment sérieusement sur le coup. Explications.
Ce n’est pas un secret, le PSG s’attaque désormais aux jeunes talents du football mondial. En Bundesliga, Cologne réalise un bon début de saison. Âgé de 19 ans, Saïd El Mala n’en est clairement pas étranger. Au cours des derniers jours, BILD a révélé que plusieurs clubs comme le PSG étaient intéressés par le crack né en 2006.
Le PSG sur Saïd El Mala
Le média allemand faisait état d’un transfert aux alentours des 20M€ pour Saïd El Mala. Récemment, l’entraîneur de Cologne affirmait qu’il serait compliqué de conserver un tel talent éternellement. Cependant, le PSG n’est pas le seul cador européen intéressé par l’attaquant. Comme l’annonce Sport1, Manchester City est également sur ses traces.
Pep Guardiola le veut à Manchester
En Allemagne, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund suivent sa progression attentivement. Mais c’est également le cas des Citizens de Pep Guardiola, qui sont déjà venus aux informations pour Saïd El Mala. Le PSG a donc déjà une rude concurrence dans ce dossier qui pourrait prendre de l’ampleur dans les prochains mois...