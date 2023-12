Mercato : C’est bouclé, une star va rejoindre Messi en janvier

Pierrick Levallet

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi n'a pas été prolongé et a quitté le club de la capitale cet été. L'Argentin a signé à l'Inter Miami en MLS et a très vite été rejoint par Jordi Alba et Sergio Busquets. La Pulga devrait d'ailleurs voir une autre star débarquer aux Etats-Unis dans les prochains jours.

Recruté en 2021 après la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi ne se sera pas éternisé au PSG. Le champion du monde a quitté la capitale cet été après avoir vu son engagement arriver à son terme. L’Argentin avait plusieurs options sur le mercato. Mais il a finalement choisi de signer à l’Inter Miami en MLS.

Lionel Messi débarque en MLS avec d'autres anciens du Barça

Lionel Messi n’est d’ailleurs pas arrivé seul aux Etats-Unis. Jordi Alba et Sergio Busquets l’ont suivi et se sont engagés avec la franchise de David Beckham. Et dans les prochains jours, une autre vieille connaissance de l’ex-star du PSG devrait arriver en MLS.

Luis Suarez arrive cet hiver