Mercato - OM : «Laissez-le partir», il dit oui pour ce transfert surprise

La rédaction

Désireux de trouver du renfort pour étoffer ses ailes, l'OM compte bien profiter du mercato hivernal pour dénicher sa fameuse pièce manquante. En proie à de grandes difficultés financières, le club turc de l'Adana Demirspor souhaite se séparer de nombreux joueurs pour équilibrer ses comptes. Parmi eux, on retrouve notamment Yusuf Sari, qui plaît grandement à Marseille.

Le mercato hivernal va bientôt ouvrir ses portes et l'OM semble bel et bien être paré à dégainer. Comme l'annonce le patron de Marseille, Pablo Longoria, depuis plusieurs semaines, l'OM entend bien jouer les premiers rôles afin de renforcer ses ailes notamment.

Gattuso balance sur son calvaire à l'OM https://t.co/MZh7fXelXo pic.twitter.com/SqTK4Kxsot — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

L'OM cible Yusuf Sari

Et dans cette démarche, le club olympien lorgnerait sur l'un de ses anciens joueurs, Yusuf Sari, évoluant actuellement sous les couleurs de l'Adana Demirspor, comme l'a indiqué le président du club turc, Murat Sancak lors d'un entretien accordé à TRT Spor . Dans l'optique d'équilibrer les comptes du club, en proie à de grandes difficultés financières depuis le début de la saison, Sarak a fait part de sa volonté de ne pas retenir son protégé en cas d'offre à venir.

« Laissez-le partir, laissez-le être heureux »