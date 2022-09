Foot - Mercato - OM

C’est annoncé, une recrue de Longoria va marquer l’histoire de l’OM

Publié le 16 septembre 2022 à 04h00 par Arthur Montagne

Cet été, l'OM a frappé très fort sur le mercato en recrutant 12 joueurs. Parmi eux, celui qui a fait le plus parler est sans aucun doute Alexis Sanchez. L'ancien joueur de l'Inter Milan a débarqué libre à Marseille et réalise un très bon début de saison. A tel point que Juninho est même persuadé que le Chilien va rapidement entrer dans l'histoire de l'OM.

Comme l'été dernier, l'OM s'est fait remarquer sur le mercato. Et pour cause, Pablo Longoria a réussi à attirer pas moins de 12 nouveaux joueurs, et non des moindres. En effet, le club marseillais a réussi à boucler l'arrivée libre d'Alexis Sanchez qui n'entrait plus dans les plans de l'Inter Milan. Un très gros coup pour l'OM qui attire ainsi un grand nom du football qui a marqué le football européen avec le FC Barcelone et Arsenal. Juninho pense même que le Chilien peut entrer dans la légende du club.

Juninho s'enflamme pour Sanchez

« Il est arrivé je crois de River Plate, après il est allé à l’Udinese, au Barça, ou il a marqué presque 50 buts. Avec Arsenal, 93 buts ! Après avec le transfert à Manchester, ça a baissé un peu sa carrière. Il est revenu un peu à l’Inter mais son début de saison avec Marseille… Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit déjà à ce niveau là! Ça me donne l’impression qu’il connait déjà ses partenaires ! », lance le Brésilien au micro de RMC .

«Il va marquer l’histoire de Marseille»