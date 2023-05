Mercato : C’est annoncé, le PSG va décevoir Mbappé

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani semble faire tourner bien des têtes sur le marché des transferts y compris celle de Kylian Mbappé et du PSG. Néanmoins, Manchester United devrait contrecarrer leurs plans.

Kylian Mbappé est contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2025, mais pourrait quitter le club dès l’été 2024 s’il décidait de ne pas activer l’option présente dans son contrat pour le prolonger d’une année supplémentaire. En attendant, Mbappé aimerait témoigner de l’arrivée d’un avant-centre autour duquel il pourrait tourner. Cela aurait d’ailleurs été l’une des garanties que le PSG lui aurait donné au moment des négociations pour sa prolongation de contrat au printemps 2022.

Mbappé fait le forcing pour Kolo Muani

D’après RMC Sport, les premiers contacts auraient été établi pour l’éventuel transfert de Randal Kolo Muani au PSG. À en croire les informations de Christian Falk, journaliste pour Sport BILD , Kylian Mbappé discuterait avec Randal Kolo Muani afin de l’inciter à le rejoindre au PSG à l’intersaison bien qu’il ne soit un joueur de l’Eintracht Francfort que depuis l’été dernier. Sport1 dévoilait dernièrement que Randal Kolo Muani apprécierait le fait de pouvoir rester une saison supplémentaire à Francfort avant de partir.

Manchester United ferait de Kolo Muani sa priorité