Foot - Mercato

Mercato : Ce terrible aveu sur le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 21 octobre 2021 à 19h00 par A.D.

Alors qu'il lui restait encore une année de contrat avec la Juventus, Cristiano Ronaldo a fait son retour à Manchester United cet été. Sachant que le transfert de CR7 a été bouclé dans les derniers instants du mercato, Giorgio Chiellini a reconnu qu'il aurait préféré le voir partir plus tôt.

Peu satisfait de son passage à la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de changer d'air cet été. Pour relancer sa carrière, CR7 a donc fait son retour à Manchester United, 12 ans après son départ et son transfert vers le Real Madrid. Et alors que Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus en fin de mercato estival, le club turinois a eu quelques difficultés en début de saison. Interrogé par DAZN , Giorgio Chiellini a reconnu qu'il aurait préféré que Cristiano Ronaldo prenne son envol et quitte les Bianconeri plus tôt cet été.

«Cela aurait été mieux pour nous si Ronaldo était parti plus tôt»