Mercato : Ce joueur de l'OM balance sur l'arrivée de Gasset

Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Gennaro Gattuso, Pablo Longoria a décidé de miser sur Jean-Louis Gasset. Depuis l'arrivée du coach de 70 ans, l'OM s'est métamorphosé. Alors que le club phocéen renait de ses cendres avec Jean-Louis Gasset, Geoffrey Kondogbia a fait passer un message fort.

Gennaro Gattuso n'a pas du tout réussi à redresser la barre de l'OM. Arrivé à Marseille pour remplacer Marcelino, qui a démissionné, le technicien italien était totalement impuissant, ne parvenant pas du tout à trouver la bonne formule.

Gasset a tout changé à l'OM

Alors que Gennaro Gattuso a pris la porte, l'OM l'a remplacé par Jean-Louis Gasset. Et depuis la signature du technicien de 70 ans, le club marseillais a sorti la tête de l'eau, ayant enchainé les bons résultats dès son arrivée à la fin du mois de février.

«C'est quelqu'un qui nous a fait confiance»