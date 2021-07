Foot - Mercato - OL

Mercato : Un joueur de l'OL a tapé dans l'œil de Patrick Vieira !

Publié le 24 juillet 2021 à 12h40 par La rédaction

De retour à l'OL après une saison en prêt à Fulham, Joachim Andersen pourrait bien repartir en Premier League. Crystal Palace serait séduit par le Danois.