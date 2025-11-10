Mercato : Ce grand nom du PSG veut revenir !

Alexis Brunet

Pendant six saisons, Thiago Motta a fait le bonheur du PSG, formant un milieu de terrain diablement efficace aux côtés de Blaise Matuidi et Marco Verratti. Depuis la fin de sa carrière, l’Italo-Brésilien a décidé de devenir coach, mais après des expériences à Bologne et à la Juventus, il est actuellement sans club. Si aucune porte ne s’ouvre pour lui en Serie A, le technicien de 43 ans serait tenté à l’idée de revenir en Ligue 1.

Si aujourd’hui le PSG est considéré comme l’une des meilleures équipes d’Europe, c’était également le cas il y a quelques années. Sous les ordres de Laurent Blanc (2013-2016), le club de la capitale faisait peur à beaucoup de ses adversaires, mais n’avait malheureusement jamais réussi à passer le plafond de verre en Ligue des champions. Paris pouvait alors notamment s’appuyer sur un milieu de terrain de qualité composé de Thiago Motta, de Blaise Matuidi et de Marco Verratti.

Thiago Motta est devenu coach Pendant six saisons, Thiago Motta a été l’un des joueurs les plus importants du PSG, de par sa vision de jeu et sa science du positionnement. En 2018, l’international italien a décidé de prendre sa retraite à Paris et c’est tout naturellement qu’il a fait le choix de devenir coach par la suite. Le technicien de 43 ans a entraîné plusieurs formations en Italie : le Genoa, la Spezia, Bologne et la Juventus de Turin.