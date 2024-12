Mercato : Ce grand nom de l'OL va faire une victime au FC Nantes

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, Anthony Lopes n’a pas disputé la moindre minute sous le maillot de l’OL. Une décision très difficile à entendre pour le Portugais qui a fait toute sa carrière à Lyon et qui y évolue depuis 2000. Heureusement, le cauchemar devrait prendre fin pour lui, car il y a de fortes chances pour qu’il rejoigne le FC Nantes cet hiver. Cette arrivée devrait par la même occasion entraîner le départ d’Alban Lafont.

Actuellement, le FC Nantes est quatorzième de Ligue 1, à seulement un point du barragiste l’ASSE. Le club de Waldemar Kita doit donc trouver des solutions pour éviter que la situation s’empire et le mercato hivernal va donc servir à cela. Les Nantais seraient d’ailleurs en passe de boucler une première arrivée.

Le FC Nantes devrait faire venir Anthony Lopes

D’après les informations de L’Équipe et du Parisien, Anthony Lopes pourrait rejoindre le FC Nantes très prochainement. Le gardien emblématique de l’OL est dans une situation très délicate dans son club, car il ne joue plus et il est même devenu le troisième portier dans la hiérarchie. Le contrat du Portugais devrait porter pour les six prochains mois, avec des années supplémentaires en option, selon les performances.

Alban Lafont est sur le départ

L’arrivée d’Anthony Lopes au FC Nantes lui permettrait d’enfin retrouver la compétition, mais cela devrait faire une victime. En effet, L’Équipe précise que le transfert du Portugais devrait pousser un peu plus Alban Lafont vers la sortie, lui qui avait déjà été déclassé au profit de Patrik Carlgren. Affaire à suivre…