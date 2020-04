Foot - Mercato

Mercato : Ce défenseur de Ligue 1 qui affole l’Europe devrait s’engager à…

Publié le 18 avril 2020 à 17h05 par La rédaction

Dans les petits papiers d’Arsenal, de l’AS Monaco ou encore de West Ham notamment, Axel Disasi serait plus proche de signer chez les Gunners qui prépareraient l’arrivée du défenseur de Reims dans le nord de Londres.