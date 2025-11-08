Mercato : Ce coéquipier de Messi annonce des contacts avec le PSG !

Lors de l'été 2024, le PSG était en quête d'un nouvel avant-centre. En ce sens, Luis Campos a coché le nom de Julian Alvarez, qui était sous contrat avec Manchester City. D'ailleurs, à en croire l'actuel buteur de l'Atlético de Madrid, le conseiller football du PSG a approché son agent pour essayer de boucler son transfert, sans succès.
Désireux de renforcer la pointe de son attaque lors de l'été 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait identifié le profil de Julian Alvarez. Toutefois, le club de la capitale n'a pas réussi à boucler la signature du buteur argentin de 25 ans.
Transfert : Julian Alvarez balance tout sur le PSG
Malgré l'intérêt du PSG, Julian Alvarez a été transféré à l'Atlético de Madrid lors de l'été 2024. En effet, les Colchoneros ont obtenu gain de cause sur ce dossier en formulant une offre à hauteur de 75M€ à Manchester City.
«Il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent»
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Julian Alvarez a avoué que le PSG avait tenté le tout pour le tout pour le recruter. « Quand j'ai signé à l'Atlético l'an dernier, on a beaucoup parlé de Paris. C'est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent. Ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s'est pas fait. Pour le moment, je suis concentré sur l'Atlético. On fera le bilan en fin de saison », a reconnu l'actuel numéro 19 de Diego Simeone.