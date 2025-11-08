Mercato : Ce coéquipier de Messi annonce des contacts avec le PSG !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, le PSG était en quête d'un nouvel avant-centre. En ce sens, Luis Campos a coché le nom de Julian Alvarez, qui était sous contrat avec Manchester City. D'ailleurs, à en croire l'actuel buteur de l'Atlético de Madrid, le conseiller football du PSG a approché son agent pour essayer de boucler son transfert, sans succès.

Désireux de renforcer la pointe de son attaque lors de l'été 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait identifié le profil de Julian Alvarez. Toutefois, le club de la capitale n'a pas réussi à boucler la signature du buteur argentin de 25 ans.

Transfert : Julian Alvarez balance tout sur le PSG Malgré l'intérêt du PSG, Julian Alvarez a été transféré à l'Atlético de Madrid lors de l'été 2024. En effet, les Colchoneros ont obtenu gain de cause sur ce dossier en formulant une offre à hauteur de 75M€ à Manchester City.