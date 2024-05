Mercato : Catastrophe au RC Lens, plusieurs départs sont annoncés

Alexis Brunet

Une révolution se prépare du côté du RC Lens. Après une saison ponctuée par une septième place cruelle en Ligue 1, le club du nord de la France pourrait bien enregistrer plusieurs départs majeurs prochainement. En effet, au moins trois dirigeants lensois pourraient quitter leur poste dans les prochaines semaines, notamment le directeur général, Arnaud Pouille.

Le RC Lens a craqué dans les derniers instants. Les partenaires de Brice Samba étaient virtuellement qualifiés pour la coupe d'Europe la saison prochaine, mais ils devaient s'imposer lors de la dernière journée de Ligue 1, pour éviter de se faire doubler par l'OL ou bien l'OM. Malheureusement, les Lensois ont fait match nul face au MHSC et, dans le même temps, Lyon s'est imposé contre Strasbourg et a donc piqué la dernière place européenne à l'équipe de Franck Haise.

Le RC Lens avait fini deuxième la saison dernière

La désillusion est cruelle pour le RC Lens, d'autant plus que le club nordiste s'était qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière. Les Lensois, amenés alors par Seko Fofana ou bien Loïs Openda, étaient l'équipe à suivre en France et ils avaient fini juste derrière le PSG. Les coéquipiers de Facundo Medina avaient fait bonne impression en C1, mais ils n'avaient pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale et ils avaient été reversés en Ligue Europa.

Mercato : Coup de théâtre au RC Lens, l’OM veut en profiter https://t.co/bygZlCl1rc pic.twitter.com/8Ps3taEioL — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

Plusieurs départs sont à venir au RC Lens